Governo Regional “empenhado em estimular o empreendedorismo agroalimentar”

O secretário regional da Economia revelou, hoje, que “o Governo Regional da Madeira está empenhado em estimular o empreendedorismo agroalimentar, fortalecer o diálogo entre a investigação e o tecido empresarial e promover a criação de soluções que respondam aos grandes desafios globais” deste setor.
José Manuel Rodrigues presidiu hoje à abertura do ‘EIT Food - Startup Awareness @ Madeira Islands’, que se realizou esta tarde no Hotel Pestana CR7, no Funchal, evento que aposta na “partilha de conhecimentos sobre tendências globais do sector agroalimentar”, e que juntou cerca de 80 empresas do setor à volta das temáticas da AgriFood e da FoodTech.
O governante alertou para a necessidade de uma “agricultura mais regenerativa e eficiente”, que encontre “fontes alternativas de proteína”, que seja “adequada a modelos de produção e consumo mais sustentáveis”, e disse ser urgente “inovar no embalamento, na rotulagem e na redução do desperdício ao longo de toda a cadeia de valor”.
“Este evento organizado localmente pela Startup Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional da Economia, reafirma a nossa determinação em posicionar a Região Autónoma da Madeira no espaço europeu da inovação, e em particular no domínio estratégico da FoodTech e da AgriFood”, vincou.
“A parceria com a EIT Food, que aqui renovamos com veemência, materializa a nossa ambição de integrar redes de excelência, capazes de potenciar conhecimento, atrair talento e acelerar soluções concretas com impacto económico, social e ambiental”, garantiu o Secretário da Economia.
“A EIT Food representa, hoje, a maior e mais influente comunidade de inovação alimentar da Europa. Mais de 1600 startups apoiadas, 174 inovações lançadas no mercado e dezenas de milhares de profissionais formados são um testemunho inequívoco da capacidade transformadora desta rede. É, portanto, fundamental que a Madeira se mantenha ligada a esta plataforma europeia, ampliando horizontes e reforçando competências num setor que, como sabemos, se encontra em profunda e constante mutação”, disse.
Os debates deste encontro realizado na Madeira versaram o financiamento, o mapeamento de soluções FoodTech, os mecanismos de apoio regional e as estratégias de marketing e branding aplicadas ao setor. Esta foi, ainda, uma oportunidade para as cerca de 80 empresas e start-ups regionais e nacionais trocarem ideias de projetos, com vista ao desenvolvimento de soluções que tornem o setor alimentar mais sustentável.
José Manuel Rodrigues enalteceu o trabalho que vindo a ser desenvolvido pela Startup Madeira, vincando que “a Madeira tem todas as condições para continuar a afirmar-se como um território fértil para a experimentação, para o valor acrescentado e para a implementação de soluções responsáveis que vão ao encontro dos desafios do século XXI”.
A terminar ficou o reforço do “compromisso do Governo Regional com a promoção ativa da inovação e com o apoio a iniciativas que, como esta, aproximam a nossa Região Autónoma das tendências e das redes europeias mais dinâmicas e promissoras”.
SIGA FREITAS
Recentemente dei por mim a ver um humorista francês, o Paul Cabannes — vive no Brasil e fala um português com aquele veludo que nem os poetas se atrevem...
A proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para 2026, foi entregue na Assembleia Legislativa no passado dia 24 de novembro de 2025. Mais...
Escrevo-vos, esta semana, de fora da ilha, um semi-deslocado, como cantam os NAPA. Não fui forçado a sair, foi de maneira voluntariosa.
Quando assim é,...
Sou dos que me sinto honrado por Cristiano Ronaldo ser Madeirense.
Um Madeirense que, no maior espetáculo do mundo e que mais meios financeiros mexe,...
Recentemente, ao fazer zapping na TV, deparei-me com uns desenhos animados que falavam sobre a ideologia de género na RTP2. A minha curiosidade falou mais...
Há quatro semanas tive a oportunidade de escrever neste mesmo espaço de opinião que antevia a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas...
«Magic mirror on the wall, who’s the fairest one of all?»Walt Disney (1937), “Snow White and the Seven Dwarfs”
«Se puderes olhar, vê.Se puderes ver, repara»José...
A Justiça madeirense anda às turras consigo própria. E quem paga a fatura, como sempre, são os cidadãos.
Porquê? Porque parece não existir um entendimento...
Dois termos que começam pelas mesmas quatro letras do alfabeto, mas que dificilmente coexistem em harmonia: histeria e história. Um conhecimento sólido...
DO FIM AO INFINITO
Sim, o dono do Hotel da Vila observa a praça central ao luar desassossegado, muito desassossegado, porque tem medo que eu apareça de repente, mas o administrador...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
O Governo propõe um aumento de 15% nos serviços remunerados prestados pelas polícias, que passariam a ganhar 51,60 euros por quatro horas de serviço a...
O crescimento económico da Madeira foi hoje elogiado pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, presente na gala das ‘500 Maiores e Melhores Empresas’...
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia anunciou hoje uma concentração junto à residência do primeiro-ministro no dia da greve geral e plenários...
No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Escola B1/PE da Ajuda recebeu a escritora Raquel Lombardi para a apresentação...
Miguel Albuquerque disse hoje, na sessão das 500 Maiores e Melhores Empresas, que o PIB para 2026 poderá ser de 8.460 ME.
Ao discursar na cerimónia, o...
Foi ao som da música, da dança e da animação de rua que arrancaram hoje as festividades natalícias na cidade do Funchal, com o evento ‘Magia do Natal no...
Em dia de comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Escola B1/PE da Ajuda recebeu a escritora Raquel Lombardi para a apresentação do...
A capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte, que deverá durar até às 18h00 de amanhã e apontou algumas recomendações.
Face...
A Associação “Garouta do Calhau” inaugurou esta quarta-feira o novo Centro de Dia e de Noite “Casa da Esperança”, instalado na antiga Quinta com mesmo...
Jorge Carvalho destacou, na inauguração do Centro de Dia e de Noite “Garouta do Calhau”, a importância da resposta social para uma população cada vez mais...