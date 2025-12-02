Governo Regional “empenhado em estimular o empreendedorismo agroalimentar”

O secretário regional da Economia revelou, hoje, que “o Governo Regional da Madeira está empenhado em estimular o empreendedorismo agroalimentar, fortalecer o diálogo entre a investigação e o tecido empresarial e promover a criação de soluções que respondam aos grandes desafios globais” deste setor.

José Manuel Rodrigues presidiu hoje à abertura do ‘EIT Food - Startup Awareness @ Madeira Islands’, que se realizou esta tarde no Hotel Pestana CR7, no Funchal, evento que aposta na “partilha de conhecimentos sobre tendências globais do sector agroalimentar”, e que juntou cerca de 80 empresas do setor à volta das temáticas da AgriFood e da FoodTech.

O governante alertou para a necessidade de uma “agricultura mais regenerativa e eficiente”, que encontre “fontes alternativas de proteína”, que seja “adequada a modelos de produção e consumo mais sustentáveis”, e disse ser urgente “inovar no embalamento, na rotulagem e na redução do desperdício ao longo de toda a cadeia de valor”.

“Este evento organizado localmente pela Startup Madeira, entidade tutelada pela Secretaria Regional da Economia, reafirma a nossa determinação em posicionar a Região Autónoma da Madeira no espaço europeu da inovação, e em particular no domínio estratégico da FoodTech e da AgriFood”, vincou.

“A parceria com a EIT Food, que aqui renovamos com veemência, materializa a nossa ambição de integrar redes de excelência, capazes de potenciar conhecimento, atrair talento e acelerar soluções concretas com impacto económico, social e ambiental”, garantiu o Secretário da Economia.

“A EIT Food representa, hoje, a maior e mais influente comunidade de inovação alimentar da Europa. Mais de 1600 startups apoiadas, 174 inovações lançadas no mercado e dezenas de milhares de profissionais formados são um testemunho inequívoco da capacidade transformadora desta rede. É, portanto, fundamental que a Madeira se mantenha ligada a esta plataforma europeia, ampliando horizontes e reforçando competências num setor que, como sabemos, se encontra em profunda e constante mutação”, disse.

Os debates deste encontro realizado na Madeira versaram o financiamento, o mapeamento de soluções FoodTech, os mecanismos de apoio regional e as estratégias de marketing e branding aplicadas ao setor. Esta foi, ainda, uma oportunidade para as cerca de 80 empresas e start-ups regionais e nacionais trocarem ideias de projetos, com vista ao desenvolvimento de soluções que tornem o setor alimentar mais sustentável.

José Manuel Rodrigues enalteceu o trabalho que vindo a ser desenvolvido pela Startup Madeira, vincando que “a Madeira tem todas as condições para continuar a afirmar-se como um território fértil para a experimentação, para o valor acrescentado e para a implementação de soluções responsáveis que vão ao encontro dos desafios do século XXI”.

A terminar ficou o reforço do “compromisso do Governo Regional com a promoção ativa da inovação e com o apoio a iniciativas que, como esta, aproximam a nossa Região Autónoma das tendências e das redes europeias mais dinâmicas e promissoras”.