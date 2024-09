O Grupo Parlamentar do Chega-Madeira apresentou hoje, um voto de louvor à atleta Madalena Costa, que conquistou o título de bicampeã mundial de juniores em Patinagem Livre. Este reconhecimento sublinha o extraordinário feito da jovem atleta, cujas vitórias têm sido motivo de grande orgulho para a Madeira e para Portugal.

“Madalena Costa tem demonstrado, com seu talento ímpar, esforço contínuo e espírito de sacrifício, um desempenho notável na patinagem livre, conquistando, pela segunda vez consecutiva, o campeonato mundial na sua categoria. Este feito não só enaltece o desporto nacional como evidencia a excelência dos atletas portugueses no cenário internacional”, enaltece Miguel Castro, presidente e líder parlamentar do partido na Madeira.

O Chega destaca que a trajetória de Madalena Costa “é um exemplo inspirador de dedicação e perseverança. Com trabalho árduo e uma profunda paixão pelo desporto, a atleta conseguiu destacar-se entre os melhores do mundo, provando que o sucesso é fruto de compromisso, disciplina e superação de desafios.”

“Com a submissão deste voto de louvor à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o partido pretende reconhecer formalmente o mérito de Madalena Costa e destacar o prestígio que as suas conquistas conferem à nossa região e ao país. O Grupo Parlamentar do Chega-Madeira expressa o desejo de que o seu percurso continue a ser pautado por sucessos e que sua dedicação ao desporto continue a servir de exemplo para as futuras gerações”.