Diz o CDS, em comunicado de imprensa, que a economia do Porto Santo depende da importação de mercadorias e bens essenciais, e os altos preços dos transportes marítimos agravam o custo de vida na ilha. O CDS propõe, neste sentido, que o Governo intervenha para reduzir esses preços e, assim, aliviar os custos da insularidade, garantindo que os produtos cheguem a preços mais acessíveis. A correção das desigualdades devido à insularidade deve ser uma prioridade tanto para a Região quanto para o Estado.

“Dentro do princípio da mais segurança territorial e da correção das As desigualdades derivadas da insularidade, consagradas constitucionalmente, esta é uma matéria que deve merecer maior atenção e celeridade por parte da Região e do Estado”, denotam.