O presidente da Câmara Municipal da Calheta diz ter condições para continuar na política e afirma que nada o impede.

Palavras à margem da inauguração do centro social da Calheta, onde elogiou o espaço hoje inaugurado, que tem 50 inscrições. A freguesia é das mais populosas do concelho e há a hipótese de um outro centro social vir a surgir na zona da Atouguia ou no Lombo do Doutor.

O primeiro centro social surgiu há 26 anos no sítio do Pinheiro.