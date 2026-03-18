Câmara de Lobos reforça apoios às freguesias num total de 816 mil euros

Câmara Municipal de Câmara de Lobos formalizou hoje a transferência de 816.291,50 euros para as juntas de freguesia, verba que, segundo a autarquia, representa um reforço significativo dos meios financeiros ao serviço das populações.

“O montante agora atribuído ultrapassa o valor do Fundo de Financiamento das Freguesias, oriundo do Orçamento de Estado, evidenciando uma aposta clara do município na descentralização de competências e na valorização do trabalho desenvolvido pelas juntas no terreno”, destaca a autarquia em comunicado.

Citado na fonte, o presidente da Câmara destaca o papel central das Juntas de Freguesia na ação municipal, dizendo que vê nas juntas “um braço armado do trabalho feito no município”.

“Este contrato não é uma esmola. Vocês fazem um trabalho que desonera o trabalho da Câmara Municipal (...). Queremos dar todas as condições para as Juntas de Freguesia trabalharem, para poderem apoiar a população, executar. É um trabalho em equipa em prol das nossas populações”, sublinhou o autarca.

Os contratos interadministrativos celebrados entre a Câmara os presidentes das Juntas de Freguesia de Câmara de Lobos, Curral das Freiras, Estreito de Câmara de Lobos, Quinta Grande e Jardim da Serra, abrangem áreas fundamentais como a intervenção em vias e espaços públicos, pequenas obras de proximidade e apoio social, cultural, desportivo e educativo, permitindo uma resposta mais direta, rápida e ajustada às necessidades das populações.

“Com este reforço financeiro, o executivo municipal consolida uma estratégia de governação baseada na proximidade e na cooperação institucional, reconhecendo nas Juntas de Freguesia parceiros essenciais para garantir maior eficácia na resposta pública e melhores condições de vida para todos os munícipes”, reforça a autarquia.