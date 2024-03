Cafôfo afirma que aumento dos salários e das pensões é marca e garantia do PS

“Votar no Partido Socialista no próximo domingo é a única forma de garantir que os salários e as pensões continuarão a crescer e que teremos um Governo empenhado em dar resposta aos desafios e aos problemas sociais”, afirmou hoje Paulo Cafôfo.

O cabeça de lista do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais dedicou esta penúltima tarde de campanha ao contacto com a população no centro do Funchal, aproveitando para apelar ao voto no único partido capaz de defender verdadeiramente os interesses da Madeira na Assembleia da República e destacando as medidas de valorização dos rendimentos que têm vindo a ser seguidas, com impacto também na vida dos madeirenses.

Paulo Cafôfo evidenciou o crescimento dos salários que tem vindo a registar-se desde que o PS chegou ao Governo, em 2015, lembrando que, então, o salário mínimo se situava nos 505 euros, que atualmente está fixado em 820 euros e que, com o PS, há o compromisso de ser aumentado para os 1.000 euros até 2028.

No mesmo sentido, os socialistas apontam à subida do salário médio, com Paulo Cafôfo a destacar o acordo de rendimentos alcançado, que permitirá fazer com que sejam atingidos os 1.750 euros em 2027.

O candidato do PS-Madeira não deixou igualmente de fazer notar a evolução que tem sido verificada ao nível das reformas, destacando o aumento de 5% a 6% nas pensões mínimas, com efeitos a partir de janeiro deste ano.

De acordo com o líder dos socialistas madeirenses, estas políticas de valorização dos rendimentos, a par de outras medidas de apoio, têm-se revelado fundamentais para ajudar as famílias a fazerem face ao elevado custo de vida. Como expressou, “tudo isto tem sido possível graças ao PS”. “Com os governos do PSD, as pessoas já sentiram na pele as consequências do apertar do cinto e dos cortes nos salários e nas pensões”, disse, alertando que “não podemos voltar para trás, a tempos de má memória”.

“No próximo domingo, temos de ir todos votar com responsabilidade e o único voto responsável é o voto no Partido Socialista”, sublinhou.