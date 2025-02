A candidatura do Bloco de Esquerda Madeira expressou hoje a sua oposição àquela que considera ser uma “obra irresponsável” na frente-mar de São Vicente.

“São Vicente conhece bem a força da natureza, do mar à serra, mas hoje, nesta obra, que vai mar adentro, o Governo Regional, a Câmara Municipal continuam a cometer os mesmos erros do passado. As consequências desta teimosia, da prepotência de uma governação do ‘quero posso e mando’ não serão nem para Miguel Albuquerque nem para António Garcês. Serão para as pessoas de S.Vicente”, refere o partido.

O BE-Madeira considera que esta empreitada é um “verdadeiro atentado ambiental”, especialmente numa altura em que a ciência alerta para o aumento do nível do mar devido às alterações climáticas, apontando que toda a construção no litoral deveria ser proibida. “O governo regional sabe disso, mas decide ignorar todos estes avisos”, sublinhou.

Além disso, o partido critica a “falta de bom senso” em relação à segurança dos cidadãos e considera a obra uma “tremenda irresponsabilidade financeira”. O BE lembra ainda o estudo de impacto ambiental que aponta que a construção em betão armado exigirá elevados custos de manutenção. “Todos sabemos dos milhões deitados ao mar na Marina do Lugar de Baixo. Aqui não será diferente porque, como diz a sabedoria popular, o mar toma sempre o seu lugar”, denota.

O partido acrescenta que a construção exigirá medidas mitigadoras, incluindo a colocação de material no mar, o que terá impactos no posicionamento das correntes e no desassoreamento da costa.

“Estamos mais uma vez perante uma clara violação da sustentabilidade financeira da Região, mas também do nosso ecossistema. Continuam por cumprir planos de ordenamento da orla costeira, continuam a ser violados planos de ordenamento do território e isto só mudará, esta forma de atuação só mudará, a salvaguarda do interesse público só será protegida quando Miguel Albuquerque e o PSD deixarem ser governo na Madeira”, concluiu o BE.