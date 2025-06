A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do projeto Baú de Leitura, da Direção Regional de Educação, leva a efeito a cerimónia de entrega de prémios dos passatempos regionais ‘Ler, Dizer e Contar’, ‘Triatlo Literário/Concurso Nacional de Leitura’, ‘Ilustração’, ‘Escrita Criativa’ e “Flashes Literários, que terá lugar amanhã, pelas 15h30m, no piso 1 do Plaza Madeira.

A cerimónia, que contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, reunirá os 60 vencedores dos diversos passatempos, membros do júri, professores, pais, escritores e representantes das entidades públicas e privadas que apoiaram o projeto.

O evento será intercalado com apresentações culturais e culminará com a inauguração da exposição dos trabalhos premiados. A exposição, que estará patente ao público de 3 a 13 de junho, apresenta ilustrações de textos e conceitos, fotografias inspiradas em excertos de obras literárias madeirenses e textos poéticos e em prosa criados a partir de imagens.

De salientar que o projeto Baú de Leitura, desenvolvido em todos os concelhos da RAM, envolve 70 escolas e duas bibliotecas municipais. Através de diversas iniciativas, incentiva o gosto pela leitura e escrita, promovendo a criatividade e o desenvolvimento das capacidades literárias dos alunos.