O RIR decidiu dar o pontapé de saída da sua campanha eleitoral no Monte e, na ocasião, defendeu que “é urgente” uma mudança.

”Basta de pressões, de políticas prepotentes e arrogantes. Reagir a todo este quadro político nunca fez tanto sentido como agora”, começou por afirmar Liana Reis, cabeça-de-lista do partido.

A candidata diz que é necessário voltar a colocar a política a funcionar em prol das necessidades dos madeirenses e não em função dos “interesses dos políticos”.

Já no Mercado do Santo da Serra, o partido diz ter ouvido “atentamente” as preocupações dos produtores regionais, além das queixas dos comerciantes em relação às instalações daquele espaço.

Liana Reis fala até numa “revolta” perante as “atitudes de arrogância de alguns elementos de outras forças partidárias” com as quais o RIR diz se ter cruzado durante esta visita.

“Estas atitudes de prepotência e arrogância não representam os madeirenses pelo que apelamos aos eleitores um voto de confiança e de revolta no próximo dia 26 de maio. Juntos, vamos reagir pela Madeira, pela liberdade, pela igualdade e pela verdade”, asseverou.

Liana Reis afirmou o compromisso em elaborar projetos de resolução “com toda a força”, em caso de eleição à Assembleia Regional.

“Não fazemos falsas promessas”, rematou.