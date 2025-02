Considerando que “a apicultura é uma atividade com tradição na Madeira e no Porto Santo e assume um particular interesse para os agricultores em geral, uma vez que constitui uma fonte complementar de rendimento”, uma equipa de técnicos da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico (DSDA), da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), deslocou-se à ilha dourada, de modo a prestar o devido aconselhamento e apoio técnico aos apicultores da ilha, tendo ainda realizado a limpeza de estrados e a substituição de cera. Foi possível ainda constatar que, no geral, as colónias encontram-se fortes, com quadros com criação e reserva de alimento.

“O mel produzido na Região é muito conhecido pelas suas características e qualidade. Foi por isso que o Governo Regional reintroduziu a apicultura na Ilha do Porto Santo e com excelentes resultados, ajudando a dinamizar assim a economia local”, disse Marco Caldeira, diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural que salientou ainda a importância das abelhas para algumas culturas, nomeadamente ao nível da polinização.

”De salientar que esta deslocação resulta do compromisso assumido pela direção regional de reforçar a proximidade e o apoio técnico com os agricultores regionais, nomeadamente do Porto Santo, contribuindo, neste caso, para o incremento da produção de mel de abelhas local”, lê-se, em comunicado.