A Câmara Municipal do Funchal informa, em comunicado, que, na sequência da empreitada municipal de ‘Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase’, “torna-se necessário interromper a circulação rodoviária na Rua da Casa Branca, no segmento entre a Rua Velha da Ajuda e a Estrada Monumental, nos dias 18 e 19 de julho de 2024”.

Durante esta intervenção a circulação neste segmento, funcionará nos dois sentidos apenas para acesso local.

A carreira n.º 4 dos Transportes Públicos circulará pela Rua Velha da Ajuda, Rua da Casa Branca, Rotunda da Rua Dr. Pita, Rua Dr. Pita e Estrada Monumental.

A terminar a nota, “a autarquia agradece a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, sendo que se solicita a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente”.