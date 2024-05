”A atividade mais radical é a minha. Estou sempre na corda bamba com jacarés por baixo de boca aberta”, reagiu, deste modo, o presidente do Governo Regional depois de estar, na Praça CR7, com um proprietário de uma viatura que faz percursos turísticos em terra batida.

Desde 2015, foram criadas 25 empresas viradas para a atividade turística com eventos radicais, as quais empregam 36 pessoas. Roberto Góis é um empresário solitário que deu 35 mil euros por uma viatura para, todos os dias, levar à serra turistas e locais. Está a ser um sucesso como garantiu.

Questionado sobre qual dos dois - Albuquerque ou Roberto Góis - realiza mais atividades radicais, o governante madeirense admitiu que a sua atividade é a mais radical.

Sobre a ação inédita de André Ventura contra Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel Albuquerque afirmou que isso é ‘show-off’.

”Tudo é corrupto. Tudo é traição à Pátria”, considerou, referindo que é a política incendiária deste tipo de partidos que depois coloca os incendiários no lugar.

O presidente do Governo que é também candidato do PSD às eleições de 26 de maio, reagiu ainda a Paulo Cafôfo, que disse que as urgências noturnas que abriram recentemente, voltam a fechar logo depois das eleições. “Só se for ele a ganhar”, adiantou.

Sobre os apoios ao Desporto, reservou comentários para as 18 horas.