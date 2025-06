Albuquerque reconhece que trabalho para mitigar incêndios é muito dificil e não pode parar (com vídeo)

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou hoje uma Faixa de Gestão de Combustíveis - faixa corta-fogo - no Caminho dos Pretos.

A “Faixa de Gestão de Combustíveis foi aumentada em 32,18 hactares no Caminho dos Pretos”, reforçada com a “Instalação da Rede Hídrica, 25 postos de água no Caminho dos Pretos”.

São 300 hectares dos 600 que estão no projeto.Este trabalho no Caminho dos Pretos têm incidido no controlo de espécies exóticas invasoras, como acácias, giesta e carqueja, através do seu corte e destruição.

Estas ações contribuem significativamente para a redução da carga de combustível, para o aumento da resiliência da área florestal local e para a mitigação do risco de incêndio.