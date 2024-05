Resolver o congestionamento do trânsito na Avenida da Madalena – com maior incidência nas horas de ponta – e garantir que, quem vai para a zona alta ou para oeste da Freguesia de Santo António enfrente menores constrangimentos, saindo beneficiado na sua mobilidade é o objetivo da construção do novo Nó Rodoviário, de saída da Via Rápida, hoje apresentado pelo Líder dos Social-democratas e candidato à Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sendo este mais um dos seus compromissos assumidos para esta localidade.

Uma obra orçada em sete milhões e meio de euros, que considera essencial e corresponde a uma necessidade identificada pela população, que “nós queremos e vamos concretizar, caso o PSD seja governo, no sentido de garantir que a acessibilidade e a mobilidade em Santo António melhorem substancialmente”, disse.

Miguel Albuquerque que, naquele que é o primeiro dia oficial de campanha para as Eleições Regionais, garantiu que continuará, até ao fim e como sempre, junto da população e em contacto com todos os cidadãos, assumindo os compromissos que irá concretizar no futuro e distanciando-se, nessa medida, daqueles que não passam das promessas.

“Connosco não há conversa fiada”, reiterou o candidato, vincando, nesta ocasião, a importância dos Madeirenses e Porto-Santenses garantirem, no próximo dia 26 de maio, um Governo com condições para governar. “Sublinho a necessidade de termos um Governo, aqui na Madeira, com estabilidade, que consiga governar, no sentido de mantermos o crescimento económico e o baixo desemprego que temos, neste momento”, disse Miguel Albuquerque, reforçando os seus apelos “a uma maioria clara” e reforçando que “essa maioria clara impõe uma boa votação no nosso Partido, até porque somos os únicos que temos condições para governar”.

Uma maioria clara que, ao contrário do que atualmente sucede em muitos pontos no País e, inclusive, na própria República, permita a prossecução da estratégia que vem sendo seguida na Região e o cumprimento de um projeto político pensado e orientado para o bem-estar e a qualidade de vida da população e para o progresso da Região.

“Precisamos de um Governo que governe, que inspire confiança nos agentes económicos e nas famílias e que garanta o rumo que estamos a seguir, de crescimento económico e de empregabilidade”, rematou, por fim, Miguel Albuquerque.