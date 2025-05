Na comemoração do Dia do Bombeiro da Região, o presidente do governo regional foi agraciado com o Machado de honra pela Liga dos Bombeiros pelo espirito de colaboração e humano demonstrado com as corporações de bombeiros da região ao longo dos seus mandatos.

Antes das intervenções, foi entregue uma viatura de salvamento e resgate em montanha aos Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz.

Já nas intervenções, fez uso da palavra, em primeiro lugar, o Bispo do Funchal, que pediu a Deus que apoie e proteja os bombeiros da Região, bem como os que deles precisam.

”Graças a Deus existem bombeiros na Região”, frisou D. Nuno Brás, recordando o papel importante que têm desempenhado ao longo dos anos na Região.