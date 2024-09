No próximo dia 28 de setembro, o Aérodromo de Manobra N.º 3, na ilha do Porto Santo abre portas ao público.

Com entrada livre e gratuita, entre as 10h00 e as 17h00, os visitantes vão ter a oportunidade de conhecer melhor o mundo militar e a a unidade insular da Força Aérea, com diversas atividades pensadas para todas as idades e batismos de voo num avião militar por intermédio de sorteio.

O Dia de Base Aberta engloba exposições de aeronaves, demonstrações aéreas, demonstração da equipa NOTP, demonstrações cinotécnicas, simulador de capotamento, exposição de material militar e de aeromodelismo. Contará ainda com simuladores de voo, óculos de realidade virtual, atividades de airsoft, food court e muito mais.

Este é o último Dia de Base Aberta de 2024, uma iniciativa inserida nas comemorações do 72.º aniversário da Força Aérea, com o intuito de aproximar a sociedade da comunidade militar, dando a conhecer as missões da Força Aérea ao país.