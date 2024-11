ACAPO tem novas instalações na Rua do Bom Jesus

O Núcleo da Madeira da ACAPO, em funções há dois anos, inaugura novas instalações, na Rua do Bom Jesus (n.º 9, 3.º andar, A3), no Funchal, na próxima terça-feira, dia 26, às 17h00.

“Com maior capacidade, as novas instalações vão permitir, por um lado, aumentar o número de atendimentos e, por outro, potenciar a oferta de serviços, possibilitando uma melhor resposta às solicitações que diariamente chegam por parte das pessoas com deficiência visual da Região Autónoma da Madeira. Vão também possibilitar uma maior participação da comunidade em geral nas atividades que são promovidas para este público com o objetivo de o informar e consciencializar para uma sociedade mais inclusiva”, destaca Ana Andrade, coordenadora operacional.

A ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal é a instituição que representa e defende os interesses dos cidadãos com deficiência visual no nosso país, há mais de três décadas.

Tem uma abrangência nacional, contando com 14 estruturas locais, espalhadas pelas principais capitais de distrito, incluindo Açores e Madeira, dispõe de centros de acompanhamento, atendimento e reabilitação para pessoas com deficiência visual, Centros de Apoio à Vida Independente, valências de apoio ao emprego e formação profissional e ainda um Centro de Produção Documental.

A sua presença de proximidade em quase todo o território nacional permite-lhe desempenhar um papel ativo na habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência visual de todas as idades, e em todos os domínios da sua vida, incluindo apoio psicológico e social, treino de orientação e mobilidade, treino de atividades da vida diária, ensino do Braille e das tecnologias de informação e comunicação, formação profissional, apoio ao emprego e à adaptação de postos de trabalho, assistência pessoal, e produção de todo o tipo de informação e materiais em formatos e suportes acessíveis.

Diariamente, mais de 150 colaboradores colaboram ativamente para a habilitação e capacitação das mais de mil pessoas cegas ou com baixa visão e suas famílias que a nós recorrem, proporcionando ainda sensibilização e formação à comunidade em que cada uma delas está inserida.