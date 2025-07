Em 2023, o número de imigrantes no concelho do Funchal era de 7.400 de 80 nacionalidades diferentes. Mas a maior parte eram venezuelanos, brasileiros e alemães. Informação avançada, há momentos, pela vereadora Ana Bracamonte, com o pelouro da Diáspora e da Migração na Câmara Municipal do Funchal.

As declarações foram feitas momentos antes de ter início, no salão nobre da Assembleia Municipal, a apresentação do estudo sobre migração no Município.

Ana Bracamonte disse que o primeiro sinal forte no sentido de demonstrar que a escolha foi pela integração dos migrantes, foi a criação do pelouro que agora é por si ocupado.

Já na sala da Assembleia Municipal, Ana Bracamonte afirmou que o estudo de diagnóstico profundo nasceu da necessidade de estudar um dos temas mais importantes nos atuais momentos em que o medo se sobrepõe à empatia.