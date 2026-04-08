Advogada madeirense nova sócia da Linklaters Portugal

A advogada Raquel Galvão Silva, natural da Madeira, é a nova sócia do escritório da firma Linklaters, em Lisboa, onde trabalha no departamento de Contencioso, Arbitragem e Investigações do escritório em Lisboa.

Ela, que já faz parte da equipa, desde 2007, entra nas novas funções a partir de 1 de maio, passando o escritório a contar com 11 sócios.

De acordo com o site da Linklaters, Raquel Galvão Silva possui vasta experiência em assessoria a clientes em processos complexos de arbitragem e tribunais nacionais e internacionais, particularmente em litígios comerciais e societários, contencioso bancário e financeiro, construção, saúde e direito público.

Além disso, presta assessoria em todo o espectro do direito da propriedade intelectual, especialmente nos setores da saúde e da tecnologia, incluindo direito de patentes e licenciamento, e oferece consultoria jurídica sobre a assinatura, execução e rescisão de contratos de software e outras tecnologias, bem como sobre questões regulatórias, como a conformidade regulatória farmacêutica.

Raquel Galvão Silva é membro do Grupo de Arbitragem Internacional da Linklaters e do Grupo África do escritório, com foco particular em países africanos de língua portuguesa e no Brasil, incluindo também a proteção de investimentos estrangeiros.

É membro ativa de associações de arbitragem nacionais e internacionais, participando frequentemente de conferências e seminários em Portugal e no estrangeiro, como participante ou palestrante convidada.

Destaca o site o contributo regular para publicações e blogs internacionais, incluindo o blog ArbitrationLinks da Linklaters.

Destaca a firma, que a advogada é “reconhecida como uma das futuras líderes em arbitragem pelo Lexology Index e tem sido consistentemente considerada uma das principais advogadas de patentes em Portugal pelo IAM Patent 1000, além de ser classificada pela Chambers and Partners (Resolução de Litígios: A Elite em Portugal)”.

A Linklaters é uma prestigiada firma de advogados, fundada em 1838, com sede em Londres. É vista como uma das cinco firmas de advocacia do ‘Magic Circle’, reconhecidas pela expertise em direito corporativo e financeiro. Atualmente, emprega cerca de 3.100 advogados em 30 escritórios em 20 países.