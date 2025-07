A situação não é nova. Na Avenida da Madalena, de vez em quando, duas vacas que se encontram em terrenos próximos, saem do seu ambiente e ocupam a via, fazendo soar as sirenes. Esta manhã, pelas 7h20, o Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal teve que sair para o local, por forma a evitar acidentes na estrada, depois de ter recebido o alerta de que duas vacas - provavelmente as mesmas de ocorrências anteriores- andavam a passear na estrada.

A PSP terá também sido chamada ao local, tendo ficado encarregue de contactar o dono das mesmas. Ao que se sabe não há feridos nem danos a registar.