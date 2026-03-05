Turistas continuam a arriscar a vida junto ao Farol da Ponta do Pargo

O comportamento imprudente de alguns turistas continua a verificar-se quase diariamente na zona do Farol da Ponta do Pargo. Esta quinta-feira, ao início da tarde, o cenário voltou a repetir-se, quando um homem foi visto muito próximo da beira de um penhasco, numa posição que evidenciava o risco real de queda.

A situação está frequentemente associada à tentativa de obter fotografias mais próximas da falésia e da paisagem envolvente, levando alguns visitantes a aproximarem-se perigosamente do limite do precipício e a colocarem em risco a própria vida. Desta vez, a imagem é clara.

Apesar dos alertas e dos apelos feitos por locais residentes e pessoas que conhecem bem o local, continuam a registar-se episódios semelhantes quase todos os dias. Muitos turistas ignoram os riscos e as recomendações de segurança estampada nos avisos, mantendo comportamentos considerados irresponsáveis.

Recorde-se que, há alguns meses, o JM já tinha noticiado vários casos semelhantes ocorridos naquela zona, chamando a atenção para o perigo existente junto às arribas. Ainda assim, a situação continua a repetir-se, preocupando quem frequenta e vive nas proximidades do farol.