Turista finlandesa socorrida na GNR após queda na Avenida do Mar

    Turista acabou por ser socorrida por um operacional da GNR. DR/ NUNO RODRIGUES
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
04 Fevereiro 2026
16:10

Uma mulher de nacionalidade finlandesa foi, na tarde desta quarta-feira, socorrida no Funchal depois de sofrer uma queda na via pública, junto ao Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR), na Avenida do Mar. A turista, que se encontrava acompanhada pelo marido, apresentava ferimentos nos joelhos e braços, bem como um traumatismo nasal.

O alerta foi dado por um militar da GNR que se encontrava no local, tendo prestado os primeiros socorros ainda no Comando Territorial da Madeira da GNR e acionado o Comando Regional de Operações de Socorro (CROS). Após ser estabilizada no posto de socorros da GNR, a vítima foi transportada numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação e a receber tratamento no serviço de urgência.

