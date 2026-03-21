“Therese” provoca mais de 100 ocorrências em dois dias na Madeira e Porto Santo

A passagem da depressão “Therese” causou 106 ocorrências na RAM até às 18h30 de 21 de março, com o Porto Santo a registar o maior impacto devido a um tornado durante o dia de ontem.

A depressão “Therese” provocou um total de 106 ocorrências na RAM até às 18h30 deste sábado, na sequência de condições meteorológicas adversas que afetaram vários concelhos do arquipélago, anunciou há pouco o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC). O destaque vai para a ilha do Porto Santo, onde um tornado registado na noite anterior originou cerca de 28 ocorrências, tornando este o território mais afetado.

De acordo com os dados disponíveis, registaram-se cinco quedas de redes elétricas, 20 quedas de árvores e 13 situações relacionadas com sinalização de perigo. Foram ainda contabilizadas 10 quedas de elementos de construção, dois desabamentos, 16 inundações e 21 movimentos de massa. As autoridades reportaram igualmente três quedas de estruturas, duas intervenções para remoção de elementos em risco e 14 outras ocorrências diversas associadas ao mau tempo.

No terreno estiveram mobilizados 277 operacionais, apoiados por 128 meios técnicos, numa resposta articulada que permitiu dar resposta às diversas situações registadas em toda a região.

Por concelhos, o Funchal lidera o número de ocorrências, com 22 registos, seguido de Santa Cruz e Câmara de Lobos, ambos com 13. Machico contabilizou nove ocorrências, enquanto a Calheta registou seis. Porto Moniz e Santana somaram quatro ocorrências cada, ao passo que Ribeira Brava e São Vicente registaram três. Ponta do Sol teve uma ocorrência.

As autoridades garantem que todas as situações foram prontamente resolvidas ao nível municipal, não havendo, até ao momento, indicação de vítimas graves a registar.