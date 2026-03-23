Suspeita de homicídio em Machico está a ser investigada pelas autoridades

Vítima estava decapitada.

As informações ainda são escassas, mas o JM apurou que terá ocorrido, esta tarde, um alegado homicídio em Machico, na zona de Água de Pena. No local encontram-se meios dos Bombeiros Municipais de Machico (BMM), apoiados por vários agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que foram acionados para abrir a porta de uma residência. Depois de entrarem, encontraram um corpo alegadamente decapitado.

Para já, sabe-se que há uma vítima mortal, cujo óbito foi confirmado no local. As autoridades aguardam a chegada do delegado de saúde e da Polícia Judiciária, que ficará responsável pela investigação criminal e pela recolha de indícios. O JM está a tentar apurar mais informações sobre as circunstâncias em que ocorreu o crime.