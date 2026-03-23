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Suspeita de homicídio em Machico está a ser investigada pelas autoridades

    Suspeita de homicídio em Machico está a ser investigada pelas autoridades
    Autoridades investigam homicídio em Machico
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
23 Março 2026
17:11
Vítima estava decapitada.

As informações ainda são escassas, mas o JM apurou que terá ocorrido, esta tarde, um alegado homicídio em Machico, na zona de Água de Pena. No local encontram-se meios dos Bombeiros Municipais de Machico (BMM), apoiados por vários agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que foram acionados para abrir a porta de uma residência. Depois de entrarem, encontraram um corpo alegadamente decapitado.

Para já, sabe-se que há uma vítima mortal, cujo óbito foi confirmado no local. As autoridades aguardam a chegada do delegado de saúde e da Polícia Judiciária, que ficará responsável pela investigação criminal e pela recolha de indícios. O JM está a tentar apurar mais informações sobre as circunstâncias em que ocorreu o crime.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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