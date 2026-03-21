SANAS remove detritos perigosos no Porto de Abrigo do Porto Moniz

A equipa do SANAS Madeira realizou uma operação de limpeza no Porto de Abrigo do Porto Moniz, no norte da ilha, com o objetivo de remover diversos objetos à deriva no “plano de água” que representavam “perigo para a navegação”. Entre os materiais recolhidos encontravam-se troncos e pedaços de madeira, muitos deles arrastados pelas chuvas intensas associadas à depressão “Therese”.

A intervenção visou garantir a segurança das embarcações e dos utilizadores daquele espaço portuário, prevenindo possíveis acidentes e danos materiais, reforçou o SANAS na sua página do facebook.

Com esta ação, o SANAS Madeira reforça o seu compromisso com a segurança marítima, a proteção das infraestruturas e a manutenção de condições adequadas no porto, contribuindo para um ambiente mais seguro para toda a comunidade marítima.