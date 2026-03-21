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SANAS remove detritos perigosos no Porto de Abrigo do Porto Moniz

    SANAS remove detritos perigosos no Porto de Abrigo do Porto Moniz
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
21 Março 2026
19:35

A equipa do SANAS Madeira realizou uma operação de limpeza no Porto de Abrigo do Porto Moniz, no norte da ilha, com o objetivo de remover diversos objetos à deriva no “plano de água” que representavam “perigo para a navegação”. Entre os materiais recolhidos encontravam-se troncos e pedaços de madeira, muitos deles arrastados pelas chuvas intensas associadas à depressão “Therese”.

  • Muitos pedaços de madeira foram recolhidos do mar.
    Muitos pedaços de madeira foram recolhidos do mar. SR/SANAS

A intervenção visou garantir a segurança das embarcações e dos utilizadores daquele espaço portuário, prevenindo possíveis acidentes e danos materiais, reforçou o SANAS na sua página do facebook.

Com esta ação, o SANAS Madeira reforça o seu compromisso com a segurança marítima, a proteção das infraestruturas e a manutenção de condições adequadas no porto, contribuindo para um ambiente mais seguro para toda a comunidade marítima.

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