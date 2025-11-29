MADEIRA Meteorologia
Realizado simulacros para testar a autoproteção em lares de idosos

    Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol testaram procedimentos em Lar de Idosos. dr/srpc
O Serviço Regional de Proteção Civil, através da divisão de segurança contra incêndio em edifícios, participou recentemente em simulacros destinados a testar a organização interna e a capacidade de resposta a emergências em estruturas residenciais para pessoas idosas. As ações decorreram no Lar de São Bento e na Casa de São Francisco, pertencentes ao Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava, revelou o SRPC na sua página oficial.

Os exercícios tiveram como objetivo treinar procedimentos essenciais de atuação em caso de emergência, desde a deteção e alerta até à evacuação, primeiros socorros e intervenção inicial em cenários de incêndio.

Estes simulacros permitem ainda identificar oportunidades de melhoria no planeamento interno e reforçar a coordenação entre as equipas das instituições e os meios de socorro.

De acordo com uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil, iniciativas deste tipo são fundamentais para aumentar a segurança de utentes e colaboradores, garantindo ambientes mais protegidos, reforçando a confiança das famílias e contribuindo para o aperfeiçoamento das Medidas de Autoproteção das instituições.

