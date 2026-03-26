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Motociclista ferido em colisão junto ao Cancela Park (com foto)

    Motociclista ferido em colisão junto ao Cancela Park (com foto)
    Motociclista ficou ferido após choque na zona da Cancela SARA RICARDO
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Março 2026
21:20

Um motociclista ficou ferido na sequência de um acidente rodoviário ocorrido, esta noite, junto ao Centro Comercial Cancela Park, na entrada para a freguesia do Caniço. A colisão envolveu um veículo ligeiro e uma motorizada, tendo o condutor do veículo de duas rodas sido projetado alguns metros após o impacto.

No momento do sinistro, uma Viatura com Equipamento Técnico de Apoio (VETA) dos Bombeiros Voluntários Madeirenses passava no local, tendo os operacionais prestado de imediato assistência à vítima.

Entretanto, foi acionada uma ambulância para o local, que assegurou o socorro e transporte do ferido para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgência. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelas autoridades.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

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