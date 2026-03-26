Motociclista ferido em colisão junto ao Cancela Park (com foto)

Um motociclista ficou ferido na sequência de um acidente rodoviário ocorrido, esta noite, junto ao Centro Comercial Cancela Park, na entrada para a freguesia do Caniço. A colisão envolveu um veículo ligeiro e uma motorizada, tendo o condutor do veículo de duas rodas sido projetado alguns metros após o impacto.

No momento do sinistro, uma Viatura com Equipamento Técnico de Apoio (VETA) dos Bombeiros Voluntários Madeirenses passava no local, tendo os operacionais prestado de imediato assistência à vítima.

Entretanto, foi acionada uma ambulância para o local, que assegurou o socorro e transporte do ferido para o hospital, onde deu entrada no serviço de urgência. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelas autoridades.