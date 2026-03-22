Mau tempo condiciona várias estradas no Curral das Freiras (com fotos)

A Junta de Freguesia do Curral das Freiras informou este domingo que a Estrada da Terra Chã, a Estrada do Lombo Chão e a Estrada da Ribeira do Cidrão estão condicionadas à circulação, na sequência das recentes condições meteorológicas adversas. Esta situação resulta da passagem da depressão “Therese”, que tem afetado o estado do tempo na Madeira e Porto Santo nos últimos dias.
Por razões de segurança, os responsáveis da junta apelam à população para que circule com a máxima precaução, evitando, sempre que possível, a utilização destas vias e respeitando a sinalização existente, bem como as indicações das autoridades no terreno.
A Junta de Freguesia do Curral das Freiras adianta ainda que, logo que estejam reunidas as condições de segurança, serão iniciados trabalhos de limpeza e remoção de eventuais detritos, com vista ao restabelecimento da normalidade da circulação.
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