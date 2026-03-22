MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Mau tempo condiciona várias estradas no Curral das Freiras (com fotos)

    Mau tempo condiciona várias estradas no Curral das Freiras (com fotos)
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
22 Março 2026
19:02

A Junta de Freguesia do Curral das Freiras informou este domingo que a Estrada da Terra Chã, a Estrada do Lombo Chão e a Estrada da Ribeira do Cidrão estão condicionadas à circulação, na sequência das recentes condições meteorológicas adversas. Esta situação resulta da passagem da depressão “Therese”, que tem afetado o estado do tempo na Madeira e Porto Santo nos últimos dias.

  • Circulação no Curral das Freiras esta condicionada.
    Circulação no Curral das Freiras esta condicionada. DR

Por razões de segurança, os responsáveis da junta apelam à população para que circule com a máxima precaução, evitando, sempre que possível, a utilização destas vias e respeitando a sinalização existente, bem como as indicações das autoridades no terreno.

A Junta de Freguesia do Curral das Freiras adianta ainda que, logo que estejam reunidas as condições de segurança, serão iniciados trabalhos de limpeza e remoção de eventuais detritos, com vista ao restabelecimento da normalidade da circulação.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como encara a grande subida do preço dos combustíveis?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas