Junta do Curral das Freiras alerta para deposição indevida de lixo

A Junta de Freguesia do Curral das Freiras, presidida por Dina Silva, alertou a população para o correto acondicionamento dos resíduos nos pontos de recolha, após ter sido registada uma situação de deposição indevida na zona da Fajã Escura.

“Hoje amanhecemos com o nosso sítio da Fajã Escura coberto de lixo...”, refere a Junta numa publicação divulgada nas redes sociais da Junta, lamentando o impacto do desrespeito pelos espaços naturais e apela à colaboração da comunidade.

“Pedimos a todos que não abandonem o lixo fora dos contentores, que respeitem o espaço comum e quem o partilha consigo. O abandono de resíduos é punível com coimas elevadas. Cuidar do ambiente é uma responsabilidade de todos”, sublinha.

Este é mais um alerta deixado por autarcas da Região. Na semana passada, também Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço, denunciou uma situação semelhante num ponto de recolha daquela localidade.