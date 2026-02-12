Desinformação por IA e violência orquestrada ensombram eleições no Bangladesh

Uma avalanche de vídeos antigos apresentados como atuais, gravações manipuladas por inteligência artificial (IA) e falsos alertas de violência inundaram hoje as redes sociais do Bangladesh, lançando uma sombra sobre as eleições cruciais para o futuro do país.
“O conteúdo gerado pela inteligência artificial é a nossa maior ameaça. Mais de 50% desta desinformação tem origem fora das nossas fronteiras, onde não temos controlo”, declarou o chefe da Comissão Eleitoral, Nasir Uddin.
A difusão generalizada de desinformação enublou os primeiros comícios no país desde a revolta da juventude de 2024, num contexto em que as autoridades alertaram que a tecnologia representa um “grande desafio” que será difícil de evitar.
A dimensão do fenómeno foi documentada pelo jornal do Bangladesh The Daily Star e por organizações de verificação de factos como a Dismislab, a Rumor Scanner e a FactWatch, que identificaram quase 70 casos de notícias falsas amplamente disseminadas nas últimas horas.
Estas manobras têm sido vinculadas a atores de todo o espectro político representados nas urnas, incluindo a Liga Awami, o partido ilegalizado de Sheikh Hasina, e os principais candidatos nas eleições, como o Jamaat-e-Islami e o Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP).
Segundo os media, a desinformação circula sobretudo através do Facebook e do Telegram, as plataformas mais utilizadas no país, e procura influenciar uma população de mais de 170 milhões de pessoas que consomem a maior parte das suas notícias online.
Entre as mentiras mais difundidas estão os chamados conteúdos “zombies”, que ressuscitam vídeos de tumultos ou contagens de votos fraudulentas de eleições anteriores e os apresentam como acontecimentos em tempo real.
A isto juntam-se as “deepfakes”, vídeos que clonam as vozes dos candidatos para anunciar falsas demissões ou apoios a rivais pouco antes da abertura das urnas.
A estratégia de desinformação tem-se centrado em três frentes: fraude fictícia, confusão entre os eleitores e medo para desencorajar a participação dos cidadãos.
Segundo confirmou a EFE, as fotografias de apreensões de armas de 2024 tornaram-se virais, apresentadas como detenções de última hora em cidades como Feni, um distrito particularmente sensível porque as autoridades ainda estão a tentar recuperar pistolas e espingardas saqueadas durante a revolta de agosto passado.
Outras notícias falsas incluem vídeos que ligam partidos políticos a esquemas de extorsão e teorias da conspiração sobre violência orquestrada por alianças políticas.
Perante este clima de confusão, a Comissão Eleitoral pediu aos cidadãos que ignorem as redes sociais e se baseiem exclusivamente nos boletins oficiais, que serão divulgados regularmente durante a contagem dos votos.
Em Santana as duas quintas-feiras que antecedem a festa dos compadres são reservadas às comadres e aos compadres. Manda a tradição que no seu dia uns gozem...
A história do Rodrigo, de nove anos, que ligou para o 112 depois de a mãe desmaiar ao volante em Malpica do Tejo, é mais do que um episódio comovente partilhado...
Dizer “não” pode ser libertador, mas também intimidante. Esta dificuldade advém da ideia culturalmente instituída de que temos de estar sempre disponíveis...
Quem trabalha diariamente no território, sabe que a floresta da Madeira não é apenas um conjunto de mapas, estatísticas ou manchas verdes vistas à distância....
PALAVRAS APENAS
Ensinaram-nos a temer os silêncios e as sombras. Disseram-nos que eles escondem vazios e ameaças. Disseram-nos que, às vezes, eles são matéria densa que...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Durante a sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo (França), em 21 de janeiro, discursaram o Rei Felipe VI e o Presidente Marcelo Rebelo de...
À hora em que escrevo estas linhas, ainda não sabemos o resultado das eleições presidenciais, e, apesar de todas as sondagens apontarem para uma vitória...
Vivemos num mundo que parece estar sempre a correr e, infelizmente, nessa correria, muitas vezes somos deixados para trás. Por mais que nos esforcemos,...
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
silviamariamata@gmail.com
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O comandante nacional da Proteção Civil alertou hoje para o agravamento do estado do tempo nas próximas horas, com previsão de chuva forte e persistente,...
Um juiz federal ordenou hoje à Administração do presidente Donald Trump que facilite a dezenas de venezuelanos, enviados no ano passado para uma prisão...
Centenas de venezuelanos participaram hoje, em Caracas, na Grande Marcha da Juventude, promovida pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido...
A Junta de Freguesia de São Pedro associou-se à campanha da Horários do Funchal (HF) na sensibilização dos condutores para evitarem pararem e estacionarem...
Pelo menos 7.002 pessoas morreram durante a repressão dos protestos antigovernamentais em janeiro no Irão e muitas outras estão desaparecidas, segundo...
O executivo da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos reuniu esta quinta-feira com os responsáveis de todas as instituições que vão participar amanhã no...
A primeira restituição de património arqueológico pré-hispânico de Portugal ao México ocorreu hoje em Lisboa, revelando que as peças foram descobertas...
A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza amanhã a prova da sidra. Uma iniciativa que visa promover a sidra produzida nesta freguesia do concelho de...
As Nações Unidas condenaram hoje os mais recentes ataques russos na Ucrânia, que danificaram infraestruturas energéticas em várias regiões do país e deixaram...
O número de detidos numa operação para desmantelar uma rede de fraude de bilhetes no museu Louvre, em Paris, subiu para nove, informou hoje o Ministério...