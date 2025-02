Um despiste ocorrido na noite de ontem, na Via Rápida, antes do túnel da Tendeira (ao km 27), no sentido Funchal–Santa Cruz, resultou numa vítima com algumas escoriações.

O alerta foi dado às 23h53, mobilizando para o local oito elementos dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados por uma viatura pesada e uma ambulância.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima, um jovem de 21 anos, já se encontrava fora da viatura, não tendo sido necessário o seu transporte ao hospital.