MADEIRA Meteorologia
Incidente junto à Loja do Cidadão leva mulher ao hospital

Uma mulher de 25 anos foi esta manhã hospitalizada após uma queda numa zona pública perto da Loja do Cidadão, na Avenida Arriaga, no Funchal. As equipas de socorro foram acionadas para o local.

A vítima alega ter escorregado, sofrendo uma queda que lhe provocou ferimentos nos membros superiores. Foi assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e, posteriormente, transportada para o hospital numa ambulância, onde ficou internada no serviço de urgência.

