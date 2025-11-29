MADEIRA Meteorologia
Incêndio na estação de tratamento de resíduos da Meia Serra mantido sob vigilância

    Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão de prevenção no teatro de operações. DR BSSC
Paulo Graça

Jornalista

29 Novembro 2025
14:25
Tal como o JM avançou na sua edição online de ontem e na edição impressa de hoje, um incêndio deflagrou na estação de tratamento de resíduos da Meia Serra, na Camacha, mobilizando várias corporações de bombeiros para o combate às chamas.

Este sábado, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC) anunciaram, através da sua página de Facebook, que permanecem no local com equipas de prevenção, de forma a garantir que não ocorra qualquer reacendimento.

  • Incêndio que deflagrou ontem na Meia Serra.
    Incêndio que deflagrou ontem na Meia Serra. DR BSSC

Numa nota da Companhia de bombeiros liderada pelo comandante Leonardo Pereira, a corporação informa que o “incêndio no centro de tratamento de lixo da Madeira, na Meia Serra, Santa Cruz” contou com uma equipa de 15 operacionais e seis veículos, encontrando-se a “situação controlada”.

No teatro de operações mantém-se ainda um veículo e elementos dos bombeiros em “operações de rescaldo e vigilância”, acrescenta a mesma nota.

