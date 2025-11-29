Incêndio na estação de tratamento de resíduos da Meia Serra mantido sob vigilância

Tal como o JM avançou na sua edição online de ontem e na edição impressa de hoje, um incêndio deflagrou na estação de tratamento de resíduos da Meia Serra, na Camacha, mobilizando várias corporações de bombeiros para o combate às chamas.

Este sábado, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC) anunciaram, através da sua página de Facebook, que permanecem no local com equipas de prevenção, de forma a garantir que não ocorra qualquer reacendimento.