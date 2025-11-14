MADEIRA Meteorologia
Idosa fica toda a madrugada deitada no chão após queda

Paulo Graça

Jornalista

14 Novembro 2025
15:03
Uma mulher de 79 anos ficou horas no chão após uma queda. Marido, doente e incapaz de pedir ajuda, tentou protegê-la. Caso alerta para a falta de apoio contínuo a idosos que vivem sós durante a noite.

Sem saber o que fazer e incapaz de pedir ajuda, o marido procurou, ainda assim, proteger a companheira como podia. Segundo apurou o JM, a idosa permaneceu várias horas deitada no chão, até que, já pela manhã, a cuidadora que acompanha o casal deu conta do sucedido e pediu socorro.

Fique a saber de toda a história na edição impressa do JM de amanhã.

