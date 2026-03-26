Embarcação de pesca assistida ao largo do Porto Moniz após avaria no motor

A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz foi acionada a meio da manhã desta quinta-feira para prestar assistência a uma embarcação de pesca que se encontrava com problemas no motor. A cerca de sete milhas a nordeste do porto de abrigo, o meio “SANAS105” foi empenhado na operação, tendo procedido à assistência e posterior reboque da embarcação em dificuldade.

Com dois tripulantes a bordo, foram passados cabos já durante o início da tarde, garantindo o regresso em segurança ao porto. A operação foi coordenada pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil e com o MRSC Funchal.

O piquete da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.