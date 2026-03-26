MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Embarcação de pesca assistida ao largo do Porto Moniz após avaria no motor

    Embarcação de pesca assistida ao largo do Porto Moniz após avaria no motor
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Março 2026
15:56

A embarcação afeta à Estação Salva-Vidas do Porto Moniz foi acionada a meio da manhã desta quinta-feira para prestar assistência a uma embarcação de pesca que se encontrava com problemas no motor. A cerca de sete milhas a nordeste do porto de abrigo, o meio “SANAS105” foi empenhado na operação, tendo procedido à assistência e posterior reboque da embarcação em dificuldade.

Com dois tripulantes a bordo, foram passados cabos já durante o início da tarde, garantindo o regresso em segurança ao porto. A operação foi coordenada pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil e com o MRSC Funchal.

O piquete da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os enfermeiros em pedir escusa de responsabilidades?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas