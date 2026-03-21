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Derrocada isola acesso à Fajã de Dentro sem causar vítimas

    Derrocada isola acesso à Fajã de Dentro sem causar vítimas
    Derrocada aconteceu na noite passada e isolou um local onde não há moradores. DR
    Derrocada isola acesso à Fajã de Dentro sem causar vítimas
    Derrocada caiu esta noite, fechado o acesso a um local onde não existem moradores. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
21 Março 2026
20:14

A zona da Fajã de Dentro, em São Jorge, foi atingida por uma derrocada de grandes dimensões, não havendo, contudo, registo de vítimas ou danos em habitações. O incidente provocou o isolamento do local, embora não existam moradores naquela área.

Ao JM, o presidente da autarquia de Santana, Dinarte Fernandes, confirmou a ocorrência e adiantou que os trabalhos de limpeza terão início na próxima segunda-feira. Até lá, o acesso permanece totalmente interdito, sendo desaconselhada qualquer tentativa de aproximação devido às condições de segurança.

A intervenção municipal irá centrar-se na remoção de detritos e na desobstrução da estrada que garante o acesso à fajã, permitindo assim restabelecer a circulação naquela via.

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