Colisão no Jardim da Serra faz um ferido e mobiliza meios de socorro dos bombeiros

Uma colisão provocou, esta tarde, pelo menos um ferido no Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos, apurou o JM. Para o local foram logo mobilizados uma ambulância e uma viatura de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, embora esta última não tenha chegado a ser necessária.

As informações disponíveis ainda são muito limitadas, mas o JM apurou que a vítima recebeu assistência no local pela equipa pré-hospitalar dos BVCL. Depois de estabilizada, foi transportada em ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deverá ser avaliada no serviço de urgência.

As circunstâncias do acidente permanecem por esclarecer, estando a Polícia de Segurança Pública (PSP) a recolher dados para determinar o que terá estado na origem da colisão.