MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Colisão no Jardim da Serra faz um ferido e mobiliza meios de socorro dos bombeiros

    Colisão no Jardim da Serra faz um ferido e mobiliza meios de socorro dos bombeiros
    Bombeiros de Cãmara de Lobos utilizar vários meios para prestar socorro no Jardim da Serra. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
29 Novembro 2025
18:12
Comentários

Uma colisão provocou, esta tarde, pelo menos um ferido no Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos, apurou o JM. Para o local foram logo mobilizados uma ambulância e uma viatura de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, embora esta última não tenha chegado a ser necessária.

As informações disponíveis ainda são muito limitadas, mas o JM apurou que a vítima recebeu assistência no local pela equipa pré-hospitalar dos BVCL. Depois de estabilizada, foi transportada em ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deverá ser avaliada no serviço de urgência.

As circunstâncias do acidente permanecem por esclarecer, estando a Polícia de Segurança Pública (PSP) a recolher dados para determinar o que terá estado na origem da colisão.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o desempenho das autoridades no combate ao tráfico de droga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas