Chuva intensa com valores elevados no Pico do Areeiro

A precipitação continua a marcar o estado do tempo na Madeira, com maior intensidade nas zonas montanhosas, numa altura em que o arquipélago se mantém sob aviso laranja do IPMA até às 18 horas deste domingo.
De acordo com os dados mais recentes, os maiores acumulados de chuva deste dia registam-se nas áreas de maior altitude. O Pico do Areeiro destaca-se com 143,9 mm de precipitação acumulada, seguido do Chão do Areeiro, com 122,8 mm. Na última hora, choveu 29,4 mm, mais do que até acumulado no Funchal e em Santa Cruz. Estes valores confirmam a forte incidência da chuva nas zonas montanhosas da ilha.
Ainda em cotas elevadas e vertentes expostas, o concelho de Santana apresenta um acumulado de 47,8 mm, enquanto o Monte, este na zona alta do funchal, soma 24,7 mm desde a meia noite de hoje. Já no Santo da Serra, foram registados 32,4 mm, evidenciando também uma precipitação significativa nesta zona neste dia.
Em regiões mais baixas, os valores são muito inferiores, mas ainda relevantes. No Funchal, o acumulado varia entre 2,3 mm (Lido) e 10,1 mm no Observatório. Já no Porto Moniz, registam-se 19,5 mm, enquanto os Prazeres contabilizam 12,2 mm desde o início do dia.
No que diz respeito às temperaturas, os valores mais baixos continuam a ser registados nas zonas de maior altitude. O Pico do Areeiro apresenta a mínima mais baixa até ao momento, com 3,1°C, seguido do Chão do Areeiro, com 4,4°C.
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
Entre Setembro de 1814 e Junho de 1815, as potências que tinham derrotado Napoleão – a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra – às quais se juntaria...
Teve dúvidas, teve anseios e muitos medos....
Lembra-se daquele colega que chegava sempre atrasado às aulas? Falhava sistematicamente o horário de entrada, apresentando depois explicações inventivas...
Recentemente, ao ver uma reportagem televisiva sobre as duas manifestações do passado dia 15 de março em Budapeste, confesso que por momentos tive dificuldade...
«Dou-vos um novo mandamento: que vos
ameis uns aos outros»João 13:34
No final da semana que agora termina, o atual Presidente dos Estados Unidos da América...
DO FIM AO INFINITO
Há trinta e cinco anos, escrevi um poema com este título – De um lado a outro sem encontrar ilhas –, que integrou uma antologia de poesia de autores madeirenses,...
Creio ser necessário, sobretudo no caso português, não alimentar muitas ilusões sobre o actual momento nacional.
A situação interna já não se apresentava...
E se lhe dissessem que, em Portugal, um avião comercial cheio de passageiros caía todos os meses?
Imagine um Airbus A320 com cerca de 150 pessoas a bordo...
Comecemos pelo mais óbvio. A Cruz de Cristo sobre campo de prata constitui as armas da histórica Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, instituição...
Estava eu descansadinha, num destes dias em que só queremos fechar o computador e não fazer nada no sofá. Tinha ouvido falar de um novo documentário, disponível...
O Sporting voltou hoje ao segundo lugar da I Liga de futebol, em igualdade pontual com o Benfica, mas com menos um jogo, ao vencer por 4-1 no terreno do...
Uma equipa de alunos da Escola Gonçalves Zarco conquistou o segundo lugar na Final Regional das Olimpíadas da Física, que se realizou este sábado, dia...
A passagem da depressão Therese pela Região Autónoma da Madeira provocou, até às 18h30 deste domingo, um total de 157 ocorrências relacionadas com as condições...
O Serviço Regional de Proteção Civil emitiu esta tarde um novo aviso à população devido às condições meteorológicas adversas causadas pela passagem da...
O Município de Santa Cruz registou, nas últimas 24 horas, um total de 14 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas provocadas pela...
O navio de cruzeiros Costa Fortuna passou hoje o dia no Funchal, trazendo 2.742 passageiros e 932 tripulantes.
A chegada aconteceu às 06h00, para uma escala...
A Junta de Freguesia do Curral das Freiras informou este domingo que a Estrada da Terra Chã, a Estrada do Lombo Chão e a Estrada da Ribeira do Cidrão estão...
As fortes chuvadas registadas durante a noite e o dia deste domingo, associadas à passagem da depressão “Therese” pela Madeira, provocaram vários constrangimentos...
A PKF Portugal e o hotel Orca Praia voltam a associar-se para organizar mais uma edição de um torneio de golfe que se tem vindo a afirmar no calendário...
O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, participa amanhã, em Barcelona, na abertura da feira internacional ‘Alimentaria+Hostelco 2026’....