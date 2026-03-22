Chuva intensa com valores elevados no Pico do Areeiro

Precipitação é mais intensa nas zonas montanhosas, com destaque para o Pico do Areeiro e Chão do Areeiro, segundo os dados das estações meteorológicas do IPMA às 14 horas. Na última hora, choveu mais no Pico do Areeiro do que o acumulado até ás 14 horas no Funchal e em Santa Cruz.

A precipitação continua a marcar o estado do tempo na Madeira, com maior intensidade nas zonas montanhosas, numa altura em que o arquipélago se mantém sob aviso laranja do IPMA até às 18 horas deste domingo.

De acordo com os dados mais recentes, os maiores acumulados de chuva deste dia registam-se nas áreas de maior altitude. O Pico do Areeiro destaca-se com 143,9 mm de precipitação acumulada, seguido do Chão do Areeiro, com 122,8 mm. Na última hora, choveu 29,4 mm, mais do que até acumulado no Funchal e em Santa Cruz. Estes valores confirmam a forte incidência da chuva nas zonas montanhosas da ilha.

Ainda em cotas elevadas e vertentes expostas, o concelho de Santana apresenta um acumulado de 47,8 mm, enquanto o Monte, este na zona alta do funchal, soma 24,7 mm desde a meia noite de hoje. Já no Santo da Serra, foram registados 32,4 mm, evidenciando também uma precipitação significativa nesta zona neste dia.

Em regiões mais baixas, os valores são muito inferiores, mas ainda relevantes. No Funchal, o acumulado varia entre 2,3 mm (Lido) e 10,1 mm no Observatório. Já no Porto Moniz, registam-se 19,5 mm, enquanto os Prazeres contabilizam 12,2 mm desde o início do dia.

No que diz respeito às temperaturas, os valores mais baixos continuam a ser registados nas zonas de maior altitude. O Pico do Areeiro apresenta a mínima mais baixa até ao momento, com 3,1°C, seguido do Chão do Areeiro, com 4,4°C.