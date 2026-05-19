Teresa de Jesus Gonçalves Neto Vicente

Deixa eterna saudade ao seu esposo, filhos, filhas, noras, genros, netos, irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, que guardarão para sempre a sua memória com amor e gratidão.

A saudosa Sra. Teresa era natural do Jardim da Serra e residia na Estrada do Pomar Novo, N.º 30, Câmara de Lobos.

Sairá do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14h00. O velório terá lugar na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, Terça-feira, 19 de Maio de 2026, a partir das 14h30.

A cerimónia fúnebre realizar-se-á pelas 15h30, seguindo depois em cortejo até ao cemitério da freguesia.

A família agradece à equipa do Hospital dos Marmeleiros (3.º andar) pelo cuidado, dedicação e profissionalismo prestados.

Sairá um autocarro às 14h00 doLargo das Corticeiras, subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, até à Igreja do Estreito de Câmara de Lobos.

A Funerária do Calvário, em nome da família, agradece a todos os que acompanharam as cerimónias e convida para a missa do 7.º dia, a realizar-se Domingo, 24/05/2026, às 10h30, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

Jardim da Serra, 19 de maio de 2026