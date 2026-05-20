Maria Judite de Aguiar

Seus filhos, nora e netos, seu irmão, cunhadas, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada João Zarco, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 20/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 24/05/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 20 de Maio de 2026