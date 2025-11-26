Manuela Silva Rodrigues Ornelas

Seus filhos, nora, genro e netos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Beco do Lombo da Boa Vista, Santa Maria Maior, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 26/11/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:15 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia quarta-feira, 03/12/2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 26 de novembro de 2025