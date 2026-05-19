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Participação

19-05-2026
Juvenal de Abreu Fernandes de Castro
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Sua esposa, filha, genro, netas e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na Estrada do Laranjal nº58, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

Funchal, 19 de maio de 2026

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