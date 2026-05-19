Juvenal de Abreu Fernandes de Castro

Portugal deve participar sempre. Israel é que não podia estar presente. Acho que Portugal devia juntar-se a outros países e boicotar o evento. A forma de Portugal protestar deve ser não atribuindo qualquer ponto a Israel. A guerra não tem nada a ver com a música. Por isso, Portugal e Israel devem permanecer. Há países europeus que estão a exagerar nas críticas contra Israel. Não vejo por que motivo Israel está neste concurso, se nem faz parte da Europa.