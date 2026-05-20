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Participação

20-05-2026
Joana Maria de Oliveira
Professora aposentada - faleceu
  • Freguesia| São Vicente

Seus primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa prima e parente, residente que foi ao Sítio do Laranjal, freguesia de São Vicente e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, dia 20.05.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Funchal, 20 de maio de 2026

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