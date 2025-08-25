Álvaro de Caires Gouveia Baptista

Seus filhos, nora, genros, netos, seus cunhados, sobrinhos, os demais familiares e amigos, presentes e ausentes, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente.

O funeral realizar-se-á amanhã Terça-feira, dia 26 de Agosto, com celebração da missa de corpo presente pelas 11h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo no mesmo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

A missa do 7º dia será celebrada no Domingo, dia 31 de Agosto, pelas 09h00, na Igreja Paroquial das Eiras. A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

Caniço, 25 de agosto de 2025