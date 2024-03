Inquérito JM: Concorda com a mudança regular da hora duas vezes por ano?

Os relógios avançaram uma hora esta madrugada, dando assim início ao horário de verão.

No entanto, esta mudança, que acontece duas vez por ano, conforme regulado por uma lei comunitária de 2000, não é consensual, havendo quem defenda a sua abolição.

Assim sendo, no site do JM, convidamos os leitores a manifestar a sua opinião através de um simples inquérito online.

Para votar, basta entrar no site e descer o cursor até encontrar a zona de inquérito/sondagem, no lado direito do monitor, logo a seguir aos artigos de opinião. Depois é só escolher a opção com que melhor se identifica e já está.

Afinal de contas, concorda ou não com a mudança regular da hora duas vezes por ano?