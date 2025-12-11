Funchal: Vereadores do Chega pedem ação imediata para o trânsito natalício

Os vereadores do partido Chega na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, consideram indispensável a “adoção imediata de medidas de emergência para responder ao aumento excecional do fluxo automóvel que se verifica nesta época festiva”.
Na reunião semanal do Executivo Municipal, realizada hoje, os vereadores do Chega alertaram para a necessidade de atuar já, sem esperar pela conclusão da revisão global da mobilidade, propondo soluções rápidas, eficazes e de implementação imediata.
Entre as medidas sugeridas destacam-se a revisão temporária da sinalização de trânsito em pontos críticos; ajustes pontuais nos sentidos de circulação e prioridades, permitindo um fluxo mais eficiente; aproveitamento de ruas alternativas que possam distribuir melhor o tráfego e aliviar os principais eixos de maior pressão; criação de corredores temporais de circulação, sempre que necessário, para melhorar o escoamento automóvel e reduzir constrangimentos.
Os vereadores do CHEGA sublinham que “pequenas alterações aplicadas com rapidez e bom senso podem ter um impacto imediato, melhorando a mobilidade, garantindo maior segurança e minimizando transtornos para residentes, comerciantes e visitantes”.
Neste sentido, apelam a que o “Executivo Municipal avance com urgência com estas medidas operacionais e de carácter pontual, assegurando que a cidade está preparada para responder ao acréscimo de trânsito característico da quadra natalícia”.
Quinta Deão e Estrada Nova do Ribeiro de Santana
Na mesma reunião, o Chega voltou a chamar a atenção para o estado de abandono e degradação da Quinta Deão, no concelho do Funchal, um espaço que, no entender do Chega, “continua sem qualquer intervenção municipal e que carece de uma solução urgente”.
Os vereadores transmitiram ao Executivo várias preocupações enviadas por munícipes sobre a segurança e o estado geral do local.
Foi ainda abordada a situação da Estrada Nova do Ribeiro de Santana, na freguesia de São Roque, atualmente com problemas graves no pavimento e com constrangimentos de circulação que chegam a impedir a passagem de autocarros.
O Chega reforçou a “necessidade de intervenção imediata”, garantindo condições de mobilidade e segurança para os residentes e afirma qye continuará a “apresentar soluções e a defender respostas rápidas para os problemas do concelho, colocando sempre os munícipes em primeiro lugar.”
