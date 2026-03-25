Venezuela: Delcy Rodríguez promete segurança para investimentos dos EUA

A Presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, garantiu hoje segurança para o “regresso dos investimentos” dos Estados Unidos na Venezuela, “independentemente de mudanças políticas”, numa mensagem vídeo a empresários de Miami, antevendo um cenário “sem sanções” norte-americanas.

Delcy Rodríguez prometeu aos investidores dos Estados Unidos (EUA), da Arábia Saudita e de outros países, reunidos no fórum FII Priority Miami, na Florida, “leis na Venezuela que permitirão o retorno seguro dos seus investimentos”, assegurando que a Venezuela está num “processo de estabilização” e de “execução de reformas necessárias”.

“É importante que o contexto para investimentos seja seguro, para que os investidores saibam que, independentemente de mudanças políticas, independentemente de circunstâncias restritivas, terão segurança”, declarou a Presidente interina venezuelana na sua intervenção à distância, após a qual não houve margem para perguntas.

Rodríguez afirmou ter recebido 120 empresas do setor energético dos Estados Unidos, Médio Oriente, Ásia, África e Europa, e ter realizado 236 reuniões desde que assumiu a presidência da Venezuela, após o ataque militar dos Estados Unidos a Caracas, a 03 de janeiro, que retirou do poder o então Presidente, Nicolás Maduro, para o julgar nos Estados Unidos por “narcoterrorismo”.

A líder chavista, que era a vice-presidente de Maduro, insistiu que o seu Governo “está a promover reformas que incentivam os investidores a participar numa economia que já está há cinco anos em crescimento” e que este ano, 2026, terá um crescimento “de dois dígitos”.

“E uma economia que já vislumbramos livre de todo o tipo de sanções, onde o desenvolvimento que o nosso país vai ter será tremendo e imenso”, sublinhou.

Como atrativos para os investidores, a Presidente afirmou que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, 192 “triliões de pés cúbicos” de gás natural e 2.600 toneladas de ouro já comprovadas, além de uma taxa de homicídios de “três em 100.000 habitantes”, segundo os seus dados.

O discurso da Presidente venezuelana surge um dia depois de a líder da oposição, María Corina Machado, ter apresentado o seu plano energético aos executivos petrolíferos norte-americanos na conferência CERAWeek, em Houston, no Texas, onde salientou a intenção de minimizar o papel do Estado nos investimentos petrolíferos da Venezuela.

A participação remota de Delcy Rodríguez no fórum empresarial de Miami reflete a aproximação da Venezuela aos Estados Unidos após a captura de Maduro, já que desde então, Washington aliviou as sanções ao comércio de crude venezuelano e procedeu à reabertura das respetivas embaixadas em ambos os países, que restabeleceram relações diplomáticas no início de março.

Além disso, Rodríguez anunciou na terça-feira que uma delegação diplomática se deslocará a Washington, ao passo que o Presidente norte-americano, Donald Trump, participará na sexta-feira, em Miami, no mesmo fórum, o FII Priority, organizado pelo Instituto FII, com sede na Arábia Saudita.