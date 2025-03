Ucrânia: Starmer sublinha “momento único” para a segurança da Europa

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou hoje aos líderes europeus reunidos em Londres que “este é um momento único” para a segurança da Europa e que é fundamental conseguir um bom resultado para a Ucrânia.

Starmer deu hoje início à cimeira informal que decorre no palácio de Lancaster House, no centro de Londres, para dar apoio à Ucrânia depois do desentendimento na sexta-feira na Casa Branca entre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Reunimo-nos hoje porque este é um momento único para a segurança da Europa e todos devemos dar um passo em frente”, afirmou Starmer, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, sentado à sua direita e Zelensky à sua esquerda.

O primeiro-ministro britânico disse ainda que conseguir um bom resultado para a Ucrânia “é fundamental para a segurança” das nações reunidas no encontro em Londres e de “muitas outras”.

O Reino Unido é o anfitrião de uma cimeira internacional sobre defesa que decorrer hoje em Londres com 18 líderes.

Além da França e Ucrânia, a Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha, Noruega, Canadá, Finlândia, Suécia, Dinamarca, República Checa, Polónia, Roménia e Turquia estão também representados.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, também vão estar presentes.

O objetivo da cimeira é apresentar novas garantias de segurança para a Europa face aos receios de que Washington a abandone e que se acentuaram depois do encontro na Sala Oval entre Trump e Zelensky.

A reunião antecede a cimeira extraordinária sobre a Ucrânia agendada para quinta-feira em Bruxelas.

Antes da abertura da cimeira, Starmer avançou que estava a trabalhar com a França num “plano para acabar com os combates” entre a Ucrânia e a Rússia.

“Concordamos que o Reino Unido, a França e talvez um ou dois outros países devem trabalhar com a Ucrânia num plano para acabar com os combates e depois discutiremos esse plano com os Estados Unidos”, afirmou o primeiro-ministro britânico à BBC.

De acordo com Londres, que sábado assinou um acordo de empréstimo de 2,26 mil milhões de libras [cerca de 2,74 mil milhões de euros] para apoiar as capacidades de defesa da Ucrânia, a cimeira irá centrar-se no “apoio militar contínuo” a Kiev e no “aumento da pressão económica sobre a Rússia”.

Em cima da mesa poderá também estar a “necessidade de a Europa desempenhar o seu papel na defesa” e os “próximos passos no planeamento de garantias de segurança sólidas” no continente, face ao risco de retirada da proteção militar norte-americana.

Na sexta-feira, na Sala Oval da Casa Branca, Trump e o seu vice-presidente, JD Vance, acusaram o líder ucraniano de não estar grato pela ajuda norte-americana e de recusar conversações de paz.

O confronto levou o Presidente ucraniano a abandonar prematuramente a Casa Branca, sem assinar o acordo previsto sobre minerais.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.