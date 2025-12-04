PS diz que Câmara “penaliza funchalenses em vez de resolver o problema do trânsito”

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal acusou, hoje, o executivo local da coligação PSD/CDS de “prejudicar os funchalenses em vez de atacar as reais causas do problema do trânsito”.
Na reunião camarária desta quinta-feira, Rui Caetano votou contra a proposta da autarquia para aumentar o valor dos parques públicos do Almirante Reis e de São Tiago, considerando que esta decisão do PSD/CDS “representa mais um passo na penalização dos funchalenses, numa altura em que a cidade enfrenta graves problemas de mobilidade, falta de estacionamento e caos no trânsito”.
“É profundamente lamentável que, em vez de apresentar soluções estruturais para estes problemas, o Executivo opte por aumentar preços”, entende o socialista.
O vereador faz notar que o próprio relatório da proposta reconhece a “procura excessiva” e o “esgotamento em determinadas horas”, bem como o “impacto significativo da presença massiva de viaturas rent-a-car, que ocupam diariamente grande parte dos lugares disponíveis”. Apesar disso, lamenta que, “em vez de a câmara agir sobre a causa do problema, escolha prejudicar quem vive, trabalha ou estuda no Funchal”.
Por outro lado, Rui Caetano alerta que esta medida empurra os funchalenses para fora da cidade, já que, “ao encarecer o estacionamento nos parques municipais, promove-se — de forma indireta, mas clara — a deslocação para grandes superfícies comerciais, onde existem descontos ou estacionamento gratuito”. Isto em detrimento do comércio tradicional do centro, que, sublinha, “devia ser protegido e reforçado, e não enfraquecido”.
O vereador recorda que o PS tem defendido, “de forma consistente”, políticas de contenção e regulação da circulação de viaturas de rent-a-car no centro do Funchal em horas críticas, medidas de controlo e redução do tráfego e estratégias equilibradas que protejam tanto o turismo, como a qualidade de vida dos residentes.
Na sua ótica, “o aumento do preço dos parques não vai impedir que as viaturas de aluguer continuem a esgotar os lugares, mas vai, certamente, penalizar os cidadãos”.
“Falta coragem política para enfrentar o verdadeiro problema”, critica Rui Caetano, esclarecendo que o PS “nada tem contra o turismo, nem contra as empresas de aluguer de automóveis”, mas tem “tudo a favor dos funchalenses”.
O socialista reafirma que é urgente um planeamento sério, defendendo novos parques em zonas limítrofes, a melhoria real dos transportes públicos e uma visão integrada para a mobilidade urbana.
“Existe um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável aprovado em 2018. Se está desatualizado, compete ao executivo atualizá-lo e adaptá-lo”, adianta Rui Caetano, acrescentando que “o anterior executivo PSD/CDS nunca fez a revisão necessária e não investiu em políticas eficazes de melhoria do trânsito, do estacionamento e da mobilidade”.
“O PS continuará a defender o Funchal e quem cá vive. O que a cidade precisa não é de aumentos de preços, mas de visão, estratégia e capacidade de resposta aos problemas reais da mobilidade urbana”, remata.
