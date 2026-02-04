Ucrânia: Negociações de paz em Abu Dhabi prosseguem na quinta-feira

O primeiro dia de negociações trilaterais sobre o conflito na Ucrânia terminou hoje em Abu Dhabi e as conversações prosseguem na quinta-feira, informou a porta-voz da delegação ucraniana.
Os enviados de Moscovo e Kiev reuniram-se para mais uma ronda de negociações mediadas pelos Estados Unidos, no dia em que a Rússia voltou aos ataques aéreos em grande escala no país vizinho que, segundo as autoridades locais, recorreram a munições de fragmentação num mercado em Donetsk, onde morreram pelo menos sete pessoas.
Nenhuma das partes comentou o progresso da ronda negocial de hoje, após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter expressado o seu otimismo
Segundo o chefe da representação ucraniana, Rustem Umerov, que é secretário do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, as negociações planeadas para dois dias na capital dos Emirados Árabes Unidos começaram com a presença das três delegações e os trabalhos vão continuar “em grupos separados, focados em temas específicos, seguidos de uma reunião conjunta de sincronização”.
A delegação russa é liderada pelo chefe do serviço de informações militares, almirante Igor Kostiukov, que chegou na terça-feira à noite a Abu Dhabi.
O porta-voz do Kremlin (presidência russa), Dmitri Peskov, afirmou hoje que “as portas para uma solução pacífica estão abertas”, mas Moscovo prosseguirá com a sua campanha militar até que Kiev aceite as suas exigências.
As primeiras discussões do mês passado em Abu Dhabi produziram alguns progressos, mas nenhum avanço nas questões-chave, segundo as partes, que continuam separados em relação ao futuro das regiões no leste da Ucrânia reivindicadas por Moscovo.
Além de rejeitar o recuo dos seus militares das frentes do Donbass, Kiev insiste na obtenção de garantias de segurança de modo a evitar uma nova invasão da Rússia, que por sua vez se opõe ao envio de tropas ocidentais para o país vizinho.
Russos e ucranianos iniciaram, em 23 e 24 de janeiro nos Emirados Árabes Unidos, conversações neste formato trilateral com a mediação do enviado da Casa Branca (presidência norte-americana), Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro de Trump e também envolvido no processo de paz, a partir de um plano inicial proposto por Washington e entretanto revisto.
Em entrevista ao canal estatal RT, o chefe da diplomacia de Moscovo, Serguei Lavrov, acusou hoje a União Europeia, aliada de Kiev, de estar constantemente a rever as propostas de Washington já aceites pelo Presidente russo, Vladimir Putin.
Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, a Rússia “nunca alterou os seus princípios, ao contrário de muitos outros participantes neste processo político”.
Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia tem-se mostrado inflexível nas suas exigências para o fim do conflito, apesar das iniciativas de paz de Donald Trump desde que regressou à Casa Branca, em janeiro do ano passado.
